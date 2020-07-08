Изучены распространившиеся на некоторых новостных сайтах видеоматериалы, на которых запечатлено, как группа лиц не соблюдают законные требования сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, эти лица занимались незаконной уличной торговлей без соблюдения правил особого карантинного режима:

«К сожалению, на некоторых новостных сайтах этот инцидент преподносится как «нападение на сотрудников полиции». Хотим отметить, что оснований утверждать, что там было сопротивление либо нападение на сотрудников полиции, нет. Проживающие в Хатаинском районе жители Уджара Миргалиб и Мирджавад Алиевы не подчинились требованиям сотрудников полиции, которые принимали контрольно-профилактические меры, начали спорить. Они отказались предоставить документы, удостоверяющие личность, и соответствующие разрешения. Когда их доставили в отделение полиции для установления личностей, находившийся там отец братьев пытался помешать работе сотрудников полиции. Сотрудники полиции доставили этих лиц в 36-е отделение полиции, установили их личности, в их отношении были приняты административные меры в соответствии со статьями 454 и 211 Кодекса об административных проступках».

Minval.az