Возвращающаяся из Губинской районной центральной больницы бригада врачей попала в аварию.

Согласно информации «Репорт», медперсонал Худатской городской центральной больницы попал в аварию на автомобиле скорой медпомощи на обратном пути с дежурства в Губинской РЦБ.

В результате инцидента 7 медработников, включая водителя, получили различные травмы.

Главврач Худатской ГЦБ Гадир Гусейнов подтвердил данный факт. По словам главврача, состояние медработников удовлетворительное.

Попавшие в ДТП врачи являются медработниками одной из бригад, которые на основе дежурства посещают больницы в рамках мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

Как сообщили в TƏBİB, в результате ДТП 7 врачей получили травмы, 5 из них получили легкие телесные повреждения, им оказана амбулаторная помощь. Два врача направлены на обследование.

Minval.az