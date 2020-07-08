Решение о создании музея во Дворце бакинских ханов, расположенном в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», уже принято и в течение следующего года планируется его открытие.

Об этом сказал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов.

Алекперов отметил, что президент Ильхам Алиев и первая Леди Мехрибан Алиева уделяют большое внимание сохранению культурного наследия Азербайджана. Благодаря этой заботе и вниманию в «Ичеришехер» осуществляются масштабные ремонтные и реставрационые работы.

Начальник Управления добавил, что до периода пандемии ежегодно в числе туристов, посещающих Ичеришехер, отмечался рост на 20-30%.

Minval.az