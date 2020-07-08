В Гусарском районе продолжаются рейды в отношении лиц, которые в период карантина решили провести отдых на территории района не имея соответствующих разрешений.

В ходе проведенных сотрудниками Гусарского районного отдела полиции рейдов были приняты меры в отношении лиц, прибывших на отдых из Баку, а также других районов, где объявлен особый карантинным режим.

Полицейские выявили и привлекли к ответственности прибывших на территорию района с целью отдыха лиц, которые нарушили правила особого карантинного режима. В отношении этих граждан составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

Среди нарушителей также были приехавшие на отдых с семьей, злоупотребляя специальными разрешениями, выданными им государственными учреждениями и предприятиями, передает АПА.

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