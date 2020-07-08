«Критика действий или точнее бездействия МГ ОБСЕ со стороны руководства Азербайджана не только вполне естественна, но и ожидаема. Я как эксперт регулярно обращал внимание на непонятное молчание представителей этой группы по многим проблемам, и в частности по поводу инициатив Никола Пашиняна, фактически разрушающих многолетний переговорный процесс».

Об этом в беседе с корреспондентом Minval.az заявил российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

Он напомнил, что с момента «апрельской» войны 2016 года сопредседатели не сделали, фактически, ничего, что могло бы продвинуть решение всех проблем, стоящих в повестке дня переговоров.

«Более того: не сопредседатели МГ ОБСЕ, а руководство России сделало всё возможное, чтобы остановить тогда ту войну в экстренном режиме. Другими словами, если теперь что-то произойдёт на линии соприкосновения, то виновата в этом будет именно МГ ОБСЕ», — полагает аналитик.

В Баку, по его мнению, видят, что ему не только не собираются возвращать земли, но даже более того, на этих территориях идёт ускоренное строительство объектов, в том числе двойного назначения.

«Если МГ ОБСЕ, вместе с относительно новым руководством Армении, действуют заодно, пытаясь ввести Азербайджан в заблуждение путём регулярных, но бесполезных коллективных бесед, то это ещё на порядок хуже для всех.

Видеоконференции тем более ничего не в состоянии решить, переводя переговорный процесс полностью в виртуальный режим. Но удалённый формат общения выгоден сопредседателям, так как теперь им даже не надо никуда ездить, демонстрируя какое-то движение куда-то», — подчеркнул он.

Как считает наш собеседник, если члены МГ ОБСЕ ничего не в состоянии сделать, в силу своего непрофессионализма (и в этом нет ничего удивительного, ведь слишком многие чиновники не являются политиками по существу), то тогда – если никто не желает войны в Карабахе – надо прямо ставить вопрос о смене лиц в этой группе. Хватит всем этим бывшим чиновникам и дипломатам отдыхать за чужой счёт, пора бы за это расплатиться, уверен Трофимчук.

«Ещё раз повторю то, что я предлагал уже не раз, и думаю, что в этот раз в Баку, после заявления Ильхама Алиева, к этому всё-таки прислушаются: если нельзя вот так сразу, по целому ряду причин, сменить сопредседателей, то надо настаивать на расширении списка экспертных лиц, входящих в круг переговорного процесса. К примеру, я бы смог предложить выход из создавшегося тупика, и думаю, не только я один.

На данный момент ситуация выглядит достаточно интересно: не Азербайджан будет обвинён в агрессии, в случае возобновления военных действий – а те, кто это допустил, и прежде всего, МГ ОБСЕ.

На мой взгляд, Баку стоит сосредоточиться именно на качестве работы МГ ОБСЕ, а не на угрозах в адрес Армении. Так как угрозы эти очень серьёзные, и их всегда надо выполнять, подкреплять на деле. В противном случае, веры им будет всё меньше и меньше», — резюмировал наш собеседник.

Minval.az