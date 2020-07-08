В соответствии с очередным этапом карантинного режима, с 4 июля в Баку вновь закрыто метро, а по линиям его маршрутов восстановлено движение экспресс-автобусов.

И хоть было обещано — в случае плотности пассажиропотока – выпустить на линии дополнительные автобусы и проводить регулярный мониторинг с целью контроля плотности пассажиров в автобусах, этого так и не произошло. Начиная с 5 июля в автобусах творится самое настоящее столпотворение, так как граждане не согласны с основным призывом Оперштаба «быть бдительными, и ждать следующего автобуса во избежание скученности», и потому автобусы забиты буквально до отказа. Следует отметить, что далеко не все пассажиры соблюдают строгий масочный режим: согласно наблюдениям, маски спускаются на подбородок. Оправдание – жаркая летняя погода и духота в салоне.

Так что же получается? Согласно заявлению председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиева, основная причина запрета на работу метрополитена и выпуска на линию дополнительных маршрутов заключается в минимизации мест массового скопления людей.

Но вышло наоборот: именно из-за отсутствия жесткого контроля со стороны соответствующих структур угрожающая ситуация в общественном транспорте неуклонно растет.

В социальных сетях распространяются фотографии, сделанные гражданами города на остановках автобусов.

На кадрах видно, как граждане, стремящиеся попасть в автобус, чуть ли не на подножках висят, а водитель транспортного средства позволяет заполнять автобус вплоть до последнего квадратного сантиметра. Так если раньше, еще в самом начале карантинного режима, объявленного властями страны в апреле, водитель ограничивал количество пассажиров, пуская в салон только по количеству посадочных мест, сегодня это необходимое правило почему-то напрочь забыто, несмотря на распоряжения и указания Оперштаба.

На самом деле, ситуация воистину парадоксальная: в стране проходят рейды по продуктовым магазинам и супермаркетам, нерадивых покупателей, нарушающих правила масочного режима и условия социальной дистанции, задерживают. Все силы, весь контроль брошены именно на эти действия. А кошмар, творящийся на остановках и в автобусах, похоже, никого не волнует. А зря, ведь ситуация складывается довольно опасная и о ней не могут не знать соответствующие структуры, так как все автобусы и остановки оснащены камерами. Вот уже 4 дня происходит беспредел, но мер никаких не принимается. Конечно же, можно сколько угодно валить все на несознательных граждан страны, но, с другой стороны, людям надо передвигаться в рамках официально позволенного времени, и потому автобусы штурмуются с первой же попытки. Ведь если во время первого карантина были закрыты практически все предприятия и объекты, на работу практически никто не выезжал, режим контроля и патрулирования был более строгий, народ передвигался по улицам только по мере необходимости. Потому и в общественном транспорте не было толчеи – несмотря на тот факт, что метрополитен в те дни тоже был закрыт.

Сегодня контроль более ослаблен, многие рабочие места открыты, передвижение транспорта по трассам не ограничивается, так как спецразрешения на работу имеются у многих, а потому снова пробки на дорогах, ограничивающие движение общественного транспорта. Даже если Бакинское транспортное агентство реально запускает на линию дополнительные маршруты, все равно будут столпотворения на остановках – в связи с закрытием метро, самого быстрого и беспроблемного транспорта Баку.

Данная проблема требует серьезного подхода и незамедлительного решения, так как переполненный общественный транспорт – это серьезный очаг во время пандемии, противоречащий логике всех правил и действий, предпринимаемых Оперативным штабом в рамках борьбы с эпидемией.

Яна Мадатова

Minval.az