Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора школы в Лянкяранском районе.

Материалы о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим директором средней школы села Ширинсу Лянкяранского района Зейнаб Ахмедовой рассмотрены в прокуратуре района.

Установлено, что за период работы директором школы Ахмедова, злоупотребив должностными полномочиями, взяла у человека, обратившегося по вакансии электрика, 500 манатов и другие средства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), ведется расследование.

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