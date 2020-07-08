Арестованные в ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ) должностные сотрудники МИД Азербайджана подали апелляцию на избранную в их отношении меру пресечения в виде ареста.

Жалоба будет рассмотрена на коллегии Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Ильгара Мургузова, передает Репорт.

Ранее на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) использовали должностные полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Были установлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий со стороны начальника управления по делам МИД, председателя тендерной комиссии Министерства Фархада Молла-заде, Заведующего хозяйственным отделом Управления делами Салима Ализаде и начальника Консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаева.

По возбужденному в СГБ уголовному делу Фархад Молла-заде и Салим Ализаде по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики были привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, получения взятки, Нурупаша Абдуллаев — по факту получения взятки.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

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