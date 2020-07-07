Азербайджан с севера атаковала саранча. Об этом «Спутнику» сообщил заведующий Республиканской службой охраны растений Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азад Ибрагимов.

Нашествие вредителей, ожидаемое еще с февраля текущего года, достигло границ республики только в последние дни июня.

Вторжение саранчи произошло в результате сильного северо-восточного ветра в конце июня. Холодные массы согнали насекомых предположительно с территории Дагестана по морю в направлении Сиязанского и Шабранского районов.



«На основе этой информации мониторинговая группа Агентства аграрных услуг побывала в указанных районах. Специалисты определили координаты расположения насекомых. После этого на место была направлена специальная техника. В течение двух дней удалось уничтожить практически 90% саранчи», — заявил Ибрагимов.

От основной массы отделилось несколько небольших групп вредителей, борьба с которыми продолжается по сей день.

Уничтожение саранчи — дело не простое. Нужно выждать темное и прохладное время суток, когда насекомые становятся наиболее пассивными.

Обычно ядохимикаты распыляются до пяти часов утра и после десяти вечера.

По словам Ибрагимова, в настоящее врем саранча находится в стадии имаго. То есть это взрослые насекомые в завершающей фазе жизненного цикла. В этом состоянии снижается их паразитарность, а также интенсивность передвижения. Спустя две недели после этой фазы насекомые умирают.

Так как аграриям удалось своевременно выявить нашествие саранчи, основная часть насекомых подверглась уничтожению задолго до того, как она могла нанести существенный вред сельскому хозяйству. На пути их перелета находились крупные агропарки в Сиязанском и Шабранском районах.

Ибрагимов обещал, что вредители будут полностью уничтожены в течение ближайших дней.

Minval.az