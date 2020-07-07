«Сточные воды из канализационной инфраструктуры ОАО «Азерсу» в озеро Беюк Шор не сбрасываются».

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы ОАО «Азерсу» Анара Джабраиллы.

По его словам, сточные воды направляются через близлежащую насосную станцию № 4 на аэрационную станцию в Говсаны и там проходят очистку: «Но есть факты посредством открытых каналов прямого выброса сточных и промышленных вод в озеро из частных домов, а также абонентов, не относящихся к категории «население», и промышленных предприятий вокруг озера. Наши специалисты обследовали территорию, и стало известно, что сточные воды лакокрасочной фабрики Sobsan, где два дня назад произошел пожар, сбрасываются в озеро. Наши специалисты обнаружили на озере зеленый слой. Специалисты соответствующих учреждений проводят обследование территории, причина возникновения запаха на озере будет установлена».

Minval.az