В работе Службы скорой и неотложной медицинской помощи «103» в Баку никаких изменений по вызовам, не связанным с COVİD-19, заявил член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, граждане, как и прежде могут обращаться на станцию скорой помощи с вызовами: «Служба «103» работает по тем же протоколам и правилам. Никаких изменений нет. В настоящее время поликлиники Баку проводят тестирование на COVİD-19. В других регионах обращения о сдаче тестов осуществляются только посредством Службы «103» или «горячей линии — 1542″ Госагентства по обязательному медицинскому страхованию», передает Trend.

Minval.az