Обнародована новая статистика заражений COVID-19 в Азербайджане по районам и городам.

Самый высокий процент инфицирования отмечен в Баку — 55,1 %. В Абшероне заражение составило 16,3%, 8,4% — в Гянджа-Газахском районе, 7,5% — Аране, 5,8% — Ленкеране, 1,6% — Губа-Хачмазе, 1,4% — Шеки-Загатале, 1,2% — Верхнем Карабахе, 1,2% — Нагорном Ширване. В этот раз в Нахчыванской Автономной Республике случаев заражения не выявлено.

Инфицирование коронавирусом среди приехавших в страну из-за границы составляет 1,3%.

Среди районов Баку самый высокий процент заражения зарегистрирован в Бинагадинском районе — 12,8%. Далее следуют Ясамальский район 12,4%, Хатаинский район — 11,9%, Сабунчинский район — 11,8%, Насиминский район — 10,4%, Наримановский район — 8,8%, Сураханский район — 8,7%, Низаминский район — 8,2%, Гарадагский район — 5,7%, Сабаильский район — 4,7%, Хазарский район — 4,2%, Пираллахинский район — 0,3%.

Что касается территориального распределения активных случаев, то этот показатель составляет 57% в Баку, 15% в Сумгаите, 6% в Абшероне, 3% в Гяндже, 2% в Джалилабаде, 1% в Лянкяране, Масаллы и Евлахе и 14% в других регионах.

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