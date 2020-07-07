Директор фабрики по производству красок Sobsan Орхан Аллахвердиев прокомментировал информацию о том, что неприятный запах в Баку может быть связан с пожаром на фабрике:

«Предположения о том, что отходы, образовавшиеся во время пожара на фабрике, могли быть слиты в озеро Беюкшор, неверны. У нас сгорело 90% продукции. Мы засыпали сгоревшую территорию песком и проводим очистные работы. В настоящее время на территории грязь, там нет отходов. Кроме того, краска не пахнет так резко. Распростившийся в Баку резкий запах не связан с краской».

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