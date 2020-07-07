Министерство здравоохранения начало доставлять на дом лекарства больным коронавирусом.

Получившие препараты лица написали об этом в соцсетях.

Как рассказала одна из получивших лекарства женщин, Минздрав обеспечил их лекарствами, которые сейчас невозможно найти в аптеках.

«После того, как тест на коронавирус моей матери оказался положительным, нам позвонили из TƏBİB и сказали, что участковый врач свяжется с нами. Через два дня медсестра принесла лекарства и положила в блоке, и мы забрали их», — приводит её слова издание «Гафгазинфо».

Как отмечала официальный представитель рабочей группы Минздрава Сабина Бабазаде в своем выступлении на последнем брифинге, больным, с легким течением коронавируса выдаются витамины C, E, D3, магнезиум, селен, парацетамол.

Minval.az