Специальный коридор организовали для граждан Азербайджана на закрытой из-за пандемии коронавируса границе республики с Россией в Дагестане, через него во вторник на родину отправились 250 человек, сообщил ТАСС и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

«Сегодня очередная группа граждан Азербайджана — 250 человек — отправилась на родину с территории Дербентского района. Для них, как и прежде, организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе», — сказал Шихиев.

По его словам, в настоящее время в пункте временного размещения (ПВР) граждан Азербайджана и расположенном рядом временном лагере около села Куллар в Дербентском районе Дагестана отправки домой ждут еще более 500 человек. «Работа по их возвращению продолжается, в ближайшее время ожидается отправка еще группы», — сказал собеседник агентства.

Minval.az