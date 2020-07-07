Сотрудники отдела полиции Астаринского района получили оперативную информацию о том, что житель города Эльчин Шириев хочет сыграть свадьбу своему сыну.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции прервали свадьбу и задержали группу жителей района, которые собрались на нее, нарушая требования особого карантинного режима.

Жених Азад Ширизаде и 7 участников свадебного торжества оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, а материалы на Э.Шириева как организатора свадьбы направлены в суд.

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