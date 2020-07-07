В Бинагадинском районе столице обнаружен чайный дом, нарушивший правила карантинного режима, социальной дистанции и условия имеющихся превентивных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского РУП и 6-го отделения полиции, к административной ответственности были привлечены арендатор чайного дома «Локомотив-Баладжары» на улице Ордубади в Баладжарском районе, сотрудники и клиенты.

В целом были задержаны 17 человек, в отношении которых были приняты меры в соответствии с законодательством. В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках арендатор объекта Р.Бодуров был оштрафован на 2 000 манатов, остальные каждый на 200 манатов.

Minval.az