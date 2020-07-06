Специалисты министерства экологии и природных ресурсов провели исследование в связи с распространением резкого запаха Наримановском и Бинагадинском районах Баку.
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Об этом говорится в заявлении заместителя начальника Национальной службы гидрометеорологии Васифа Алиева.
По его словам, предполагается, что запах распространился с озера Беюк Шор, куда сбрасываются сточные воды, из-за преобладающей высокой температуры и застойных погодных условий, наблюдавшихся в последние дни.
Он отметил, что специалисты министерства провели мониторинг местности и взяли пробы из атмосферы. Более подробная информация будет предоставлена завтра.