Главной причиной распространения болезни в Азербайджане является безответственность некоторых людей. Они не соблюдают простые правила, не придерживаются их. Поэтому мы были вынуждены повысить сумму штрафов. Также нам пришлось в ряде случаев пойти на жесткие шаги в отношении нарушителей карантинного режима. Но им тоже следует осознавать свою ответственность. Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время интервью местным телеканалам.

Глава государства также коснулся резонансного инцидента, который произошел вчера в известном отеле Fairmont Baku.

«Все правила рассчитаны на защиту здоровья людей, в том числе нарушителей карантинного режима. Но мы видим, что люди нарушают этот режим демонстративно. Этот безобразный случай, произошедший вчера в известном отеле, недопустим. Поэтому, азербайджанская полиция оправданно вмешалась в дело. Я дал серьезное поручение полицейским органам давать адекватную реакцию всем нарушениям.

Никто не может стоять выше закона – ни местные, ни зарубежные организации, ни граждане, ни иностранцы. Не имеет значения. Мы должны беречь здоровье нашего народа. Наряду с этим, правила, применяемые в соответствии с законами и карантинным режимом, должны стать основой для всех.

Поэтому мы будем делать шаги в этом направлении и впредь. Я считаю, что, если люди, нарушающие правила карантина, станут более ответственными и будут следовать порядку, мы сможем держать пандемию под контролем», — заявил азербайджанский лидер.

Minval.az