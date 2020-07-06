В социальных сетях распространились видеокадры, снятые на мобильный телефон в одном из бакинских кварталов, на которых можно увидеть, как несколько представителей правопорядка, насильно сажают в автомобиль оказывающую сопротивление женщину.

Как заявил изданию 1News руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), майор полиции Эльшад Гаджиев, данный инцидент имел место в дни строгого карантина, месяц назад — 7 июня.

По его словам, арендатор магазина, незаконно функционировавшего на территории Хатаинского района, отказалась ехать в отделение.

«Несмотря на это, её доставили в участок, и она была привлечена к ответственности за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов», — сказал он.



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