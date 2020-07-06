Экономика Азербайджана будет устойчивой даже при ценах на нефть на уровне $14 за баррель, заявил президент Ильхам Алиев.

«В первом полугодии 2020 года средняя цена на нефть на мировых рынках составила $38 за баррель, хотя наши прогнозы рассчитаны из цены в $55 за баррель. Естественно это потери для нас. Но я хочу сказать, что наша экономика устойчива даже в условиях снижения цен на нефть до $14 за баррель, так как в предыдущие годы были созданы необходимые резервы», — сказал Алиев в понедельник в интервью азербайджанским телеканалам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в первом полугодии валютные резервы Азербайджана снизились всего на $98 млн, «хотя мы ждали большего снижения».

Алиев добавил, что безусловно пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику Азербайджана, в частности за 5 месяцев рецессия составила 1,7%. При этом президент выразил уверенность, что экономика страны быстро восстановится.

Глава государства подчеркнул, что финансовую устойчивость экономике придает и эффективность борьбы с теневой экономикой и повышение фискальной прозрачности. «Как следствие, за первое полугодие 2020 года сверхплановые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 400 млн манатов, из которых 98 млн манатов — по линии таможенных органов, остальное — по линии налоговых органов», — сказал Алиев.

Minval.az