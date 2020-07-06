В целях предотвращения случаев заражения населения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и защиты здоровья граждан в Азербайджане действует особый карантинный режим, а в ряде городов и районов — строгий карантинный режим.

Как говорится в сообщении Государственной налоговой службы, постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 19 июня 2020 года № 208″ О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима» были введены ограничения на передвижение граждан, а также деятельность сферы труда и услуг на территории страны. Исходя из этого решения, сотрудники частных юридических лиц, осуществляющих деятельность в предусмотренных сферах, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, информация о которых подтверждена работодателем, разрешается выход на работу после ее ввода на портал icaze.e-gov.az посредством электронной подписи. Разрешения выдаются в соответствии с постановлением Кабинета министров от 25 июня 2020 года № 220 с учетом требований ограничения численности работников по сферам деятельности.

В целях предотвращения злоупотреблений разрешительной системой со стороны субъектов предпринимательства, снижения риска инфицирования наших граждан государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям («Служба ASAN «) с 5 июля 2020 года, на основании требований, предъявляемых к ограниченному трудоустройству физических лиц, а также персонала, не относящихся к сферам, деятельность которых разрешена постановлением Кабинета Министров от 19 июня 2020 года № 208, часть разрешений была отменена по структурам, перешедшим этот предел. В связи с этим юридические и физические лица, работающие в областях, деятельность которых разрешена, посредством портала «icaze.e-gov.az» должны были пересмотреть и заново урегулировать в рамках установленных правил. вопросы, связанные с регистрацией персонала.

Министерство экономики сообщает, что информация о разрешенных сферах деятельности направляется в личные электронные кабинеты налогоплательщиков в интернет-налоговом управлении. Субъекты предпринимательства, которым разрешена деятельность в период действия особого карантинного режима, но не могут зарегистрироваться на портале “icaze.e-gov.az”, могут обратиться в Государственную налоговую службу следующим образом:

Письменно (на бумаге);

В разделе «Онлайн-делопроизводство» (через электронный кабинет на сайте e-taxes.gov.az);

Колл-центр «195-1″

Поступившие обращения направляются в единую базу данных Государственной налоговой службы и рассматриваются местными налоговыми органами безотлагательно. В ходе рассмотрения обращения проверяется, относится ли деятельность налогоплательщика к сферам разрешенным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 19 июня 2020 года № 208. Если обращение обосновано, информация о возможности регистрации данного налогоплательщика на портале “icaze.e-gov.az” немедленно направляется в “Службу ASAN ”.

Одним из наиболее часто встречающихся случаев при рассмотрении обращений, является несоответствие реальной деятельности налогоплательщиков основной сфере деятельности по коду классификации или несоответствие представленной информации по сферам деятельности налоговых органов, что создает трудности в активации разрешений. В базе данных налоговой системы имеется ряд юридических и физических лиц, которые ранее имели разрешения, но в настоящее время ограничены в выдаче разрешений. В таких случаях юридическим и физическим лицам рекомендуется еще раз просмотреть свои персональные данные и уточнить направления деятельности. В настоящее время рассматриваются вопросы, связанные с этими юридическими и физическими лицами. С целью создание равных условий для предпринимательской деятельности налогоплательщиков и чтобы предприниматели, деятельность которых необходима, не несли финансовых потерь, предусматривается в короткие сроки.активация ограниченного количества разрешений в соответствии с количеством их работников.

В связи с важными сферами, деятельность которых не разрешена, но не может быть приостановлена, министерство экономики обратится по назначению с дополнительным запросом. Государственные структуры должны обратиться в оперативный штаб при Кабинете министров, если возникнут дополнительные потребности в увеличении численности персонала.

Министерство экономики еще раз отмечает, что разрешения юридическим и физическим лицам активируются по сферам, разрешенным к деятельности соответствующим решением, принятым Кабинетом Министров, решение вопросов, связанных с получением новых разрешений, осуществляется в режиме реального времени, и в настоящее время ведется работа совместно с Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики для обеспечения активной деятельности системы. По данным на 14:00 6 июля на портале “icaze.e-gov.az» 24862 работодателя уже получили разрешения на работу 552616 сотрудников.

Министерство экономики, непосредственно заинтересованное в поддержании экономической активности, призывает предпринимателей к сознательному подходу к санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В настоящее время все структуры министерства мобилизованы для решения проблем, с которыми сталкиваются налогоплательщики, работающие в разрешенных сферах деятельности.

Министерство экономики постановлением Кабинета министров № 208 от 19 июня 2020 года представляет коды деятельности сфер, работа которых разрешена. Юридические и физические лица могут уточнить информацию о разрешенных сферах деятельности, а также об ограничениях на количество работников по ссылке.

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