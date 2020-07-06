В Азербайджане будет дополнительно построено еще 10 модульных больниц для лечения ковидных больных, их общее число достигнет 20, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы в апреле приняли решение о строительстве 10 модульных больниц в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, 5 из которых уже введены в строй. Но мы сегодня видим рост числа больных и мы должны быть готовы к критическому развитию ситуации. Поэтому я поручил определить места для строительства еще 10 модульных больниц», — сказал Алиев в понедельник в интервью азербайджанским телеканалам (цитата по «Интерфаксу»).

Президент отметил, что в настоящее время в Азербайджане для лечения ковидных больных используются 45 больниц.



Minval.az