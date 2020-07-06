Жители поселка Говсан организовали траурную церемонию, тем самым нарушив требования строгого карантинного режима, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел республики в понедельник.

Узнать о массовом мероприятии в карантинный период правоохранителям Сураханской районной полиции удалось по распространившимся в соцсетях видео.

Всего задержано 10 человек, организовавших церемонию.

В отношении всех задержанных были применены жесткие меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.



Minval.az