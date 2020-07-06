Находящиеся в процессе ликвидации AGBank, Atabank и NBC Bank были проинструктированы надзорным органом финансового рынка приостановить операции по приему срочных депозитов от физических лиц, увеличить количество застрахованных депозитов и изменить условия существующих депозитов на статус застрахованных депозитов, однако было установлено, что они не соблюдают эти рекомендации.

Об этом говорится в заявлении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Кроме того отмечается, что часть вкладов вкладчиков была ошибочно зарегистрирована как незащищенные вклады в реестре обязательств перед вкладчиками, переданными ADIF временным администратором, назначенным в Atabank. В связи с этими вопросами Фонд направил письмо в Кабинет министров с просьбой обратиться в Конституционный суд и защитить законные интересы вкладчиков этих банков и предоставить компенсацию за вклады.

Minval.az