Министерство экономики наделено новыми полномочиями.

Это отражено в указе президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ «О применении Закона Азербайджанской Республики от 22 мая 2012 года № 365-IVQ «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством».

Согласно указу, контроль в сфере предотвращения намеренного уничтожения, подделки, незаконного изготовления, использования и продажи контрольных марок будет осуществлять Министерство экономики.

Ранее эти полномочия были у упраздненного Министерства налогов.

Minval.az