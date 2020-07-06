Кабинет Министров принял постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с приемом клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19).

В соответствии с постановлением утверждены «Нормы плотности, установленные на душу населения при приеме клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

Определено:

— принимая во внимание влияние скопления людей в период пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность распространения заболевания, прием клиентов в заведениях общественного питания должен быть в 2 раза меньше действующих норм и правил, и, соответственно, должна быть удвоена площадь, определяемая на каждого человека;

— расстояние между стульями в залах приема пищи должно быть не менее 1 метра за одним столом, а расстояние между столами — не менее 2 метров;

— на вывеске перед каждым заведением общественного питания необходимо указывать места приема пищи (залы, комнаты и пр.) общую площадь, количество мест, расстояние между столами, нормы плотности на человека.

Агентство продовольственной безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и местные органы исполнительной власти обязаны решить вопросы, вытекающие из данного постановления.

Также данным документом определена норма площади на каждого человека в ресторанах.

В ресторанах с залом до 100 человек при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 5,08 кв.метров. Также, в случае отсутствия в зале сервиса раздачи еды, площадь на каждого человека должна составлять 3,6 кв.метров. В ресторанах с залом более 100 человек при наличии сервиса раздачи еды определяемая на каждого человека площадь должна составлять 4,4 кв.метров. Также, в случае отсутствия в зале сервиса раздачи еды, площадь на каждого человека должна составлять 36 кв.метров. Самообслуживание, вход в зал линии раздачи питания в ресторанах не предусмотрено.

Minval.az