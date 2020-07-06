Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Уважаемый господин президент, дорогой брат.

Благодарю Вас за письмо от 5 июля 2020 года.

Я тоже, в свою очередь, выражаю соболезнования семьям и близким тех, кто скончался от коронавируса в братской Турции, желаю здоровья заразившимся вирусом. Высоко ценю деятельность вашего правительства под вашим руководством в борьбе на национальном и международном уровне с пандемией коронавируса, с которым столкнулось человечество.

Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, проявляет единство и в борьбе с COVID-19 под девизом «Одна нация – два государства».

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу-благополучия и спокойствия», — говорится в письме, сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az