Во время пожара, произошедшего 4 июля на лакокрасочной фабрике Sobsan в Бинагадинском районе Баку, на прилегающей территории наблюдался сильный дым.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, с целью определения воздействия пожара на окружающую среду сотрудники МЭПР отправились на место происшествия, провели мониторинг территории и взяли пробы атмосферного воздуха.

Согласно результатам проведенных анализов, угарный газ превысил предельно допустимую концентрацию в 5,6 раза, бензол — 1,3 раза, толуол — 1,2 раза, этилбензол — 23,3 раза, мета-ксилол-2,7 раза, ортоксилол — 2,4 раза.

С целью изучения текущего состояния атмосферного воздуха сегодня в близлежащих к фабрике населенных пунктах повторно были взяты пробы воздуха. О результатах будет сообщено дополнительно.

Minval.az