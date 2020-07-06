Член созданной Минздравом рабочей группы для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с COVİD-19, Набиль Сеидов внес ясность в вопрос об обращении в поликлиники проживающих в Баку граждан, но при этом прописанных в других городах и районах.

По его словам, проживающие на территории Баку, но прописанные в других городах и районах граждане могут обратиться в соответствующее амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту фактического проживания.

По его словам, поликлиника открывает временную амбулаторную карту для обратившегося гражданина. Обращение этого гражданина ни при каких обстоятельствах не отличается от обращений других граждан, проживающих на участке данной поликлиники.

Minval.az