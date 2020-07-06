Служба государственной безопасности (СГБ) распространила информацию о спецоперации, проведенной в Министерстве иностранных дел в пятницу, 3 июля.

Как заявили в СГБ, на основании информации, поступившей в Службу о том, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел намеренно злоупотребляли своими полномочиями и допустили много незаконных действий, чем нанесли значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

«Был изучена информация о присвоении государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности отдельных структур МИД, получении взяток, в том числе в связи с визовыми обращениями граждан иностранных государств, а также информация о совершении других противоправных действий. В совершении незаконных действий подозреваются заведующий Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии Министерства Фархад Моллазаде, заведующий хозяйственным отделом Управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев», — заявили в спецслужбе.

Фархад Моллазаде и Селим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, Нурупаша Абдуллаев – по факту получения взяток. Согласно решению суда, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Minval.az