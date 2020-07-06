Принято решение в связи с Исмаилом Бабаевым, задержанным в ходе полицейской операции за нарушение карантинного режима в отеле Fairmont Baku.

Согласно постановлению Сабаильского районного суда, он приговорен к 20 суткам административного ареста, передает Report.

Выходец из Джалилабадского района Исмаил Бабаев, оскорбивший журналистов, приходится сыном бизнесмену Фатулле Бабаеву.

Отметим, что сын бизнесмена не в первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году на автомобиле Mercedes Gelandewagen он врезался в три автомобиля.

Minval.az