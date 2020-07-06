В Иреване разгорается очередной скандал. По планам местных властей, на месте улицы Фирдоуси, бывшего рынка, который в последние годы функционировал как «барахолка», и близлежащих кварталов, включая старинные здания, предполагается выстроить «Южный проспект» с торговым центром, жилыми зданиями, отелями и бизнес-центрами. Анонсировали проект еще при прежних властях — в 2015 году, строительные работы начали в 2017, потом о нем понемногу забыли, но теперь проект вновь в центре внимания. Сами жители квартала Фирдоуси собирают подписи, пытаясь сохранить свой «квартальный мирок». Когда начался снос одного из зданий, шум в соцсетях был таким, что в мэрии Иревана прошло специальное заседание с участием гражданских активистов, а главный архитектор города Артур Месчян возмущенно заявил: «Вы что издеваетесь? Деньги заплачены, проект начат, мы все-таки будем строить Фирдуси или нет? Столько памятников было уже разрушено и перемещено, давайте просто переместим имеющиеся здания и закроем вопрос. К чему вся эта шумиха?»

Казалось бы, классический сюжет вокруг споров о судьбе старой городской застройки по принципу «снести нельзя оставить»: кварталы, в которых одни видят «очарованье старины глубокой» и «историческое наследие», которое надо сохранить, а другие — малокомфортные и малоценные «хибарки», на месте которых нужно выстроить что-то более красивое, удобное и современное, есть во многих городах. Но лишь на первый взгляд. В реальности в Иреване свою историческую застройку уничтожают вполне осознанно — здесь просто «добивают» любые свидетельства подлинной истории Иревана. И делают это как раз в то время, когда об этой подлинной истории напомнили в Азербайджане.

О том, что нынешняя Армения создана на исторических азербайджанских землях, а ее столицу — Иреван — делегация Азербайджанской Демократической Республики уступила властям Армении в 1918 году, в нашей стране говорят на самом высоком уровне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2015 году напоминал: «В 1918 году, после падения Российской империи, была создана первая Азербайджанская Республика. Одним из первых решений, принятых этой республикой, явилась передача Еревана из состава Азербайджана Армении. Нынешняя столица Армении — это наш исторический город Иреван, 80% населения которого в начале ХХ века составляли азербайджанцы». А около месяца назад, во время открытия Олимпийского комплекса в Тертере, президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил: ««Когда я говорю, что Иреван – наша древняя земля, то говорю абсолютную правду. Это знает каждый». После чего отметил: «Я поднял этот вопрос. Поднял с различных трибун, в том числе, находясь за рубежом, и сказал, что это – наш город, наша земля. Каждый должен знать свою историю».

И вот эти экскурсы в реальную, подлинную историю тех земель, на которых создана Армения вообще и ее столица в частности, судя по всему, вызывают нешуточную нервозность по ту сторону линии фронта. Во-первых, в отличие от сфальсифицированных ссылок на решения Кавбюро, которое дважды рассматривало вопрос Карабаха и дважды же решало оставить его в составе Азербайджана, доказательства исторической принадлежности Иревана Азербайджану самые серьезные. Во-вторых, Иреван в 1918 году передавали с вполне четкими и определенными условиями. Так, Армения обязалась отказаться от всех других территориальных претензий к Азербайджану, чего не выполнила ни тогда, ни сейчас, пытаясь «приармянить» то Карабах, то Нахчыван, то бывшую территорию Гирдыманского ханства…Кроме того, Армения гарантировала, что азербайджанцы, оставшиеся в Армении, будут иметь все возможности развивать свой язык и культуру — но в реальности устроила этнические чистки и превратилась в единственное на Кавказе моноэтническое государство. Конечно, принцип нерушимости границ мог бы и должен был бы сыграть роль страховки от военно-политического продолжения экскурсов в историю, но в реальности Армения сама уничтожила эту «страховку», устроив в регионе агрессивную войну и территориальные захваты. В Иреване попросту подрубили сук, на котором сидели. И теперь с понятными чувствами осознают: если сложится ситуация, у Азербайджана найдутся серьезные основания дезавуировать решение 1918 года, потому как это Армения не выполнила взятых на себя обязательств. Конечно, уважение признанных в регионе границ должно было бы сыграть роль надежной страховки от их ревизии, только вот процесс этой самой ревизии начала как раз Армения. И если учесть, что баланс сил тоже меняется не в пользу Армении, что с Россией отношения испорчены донельзя, и еще у нее своих проблем больше чем достаточно…Неудивительно, что в Иреване ведут себя точно так же, как это делают террористы и мафиози, столкнувшись с угрозой неприятностей — убирают неудобных свидетелей. Просто в данном случае в роли свидетелей оказались последние островки«досоветской» архитектуры. Поэтому при нынешнем иреванском безденежье замышляют грандиозные проекты, сносят последние остатки исторической застройки и даже камни свозят к садам и виноградникам Долма, существующим здесь еще с тех времен, когда этот город был столицей Иреванского ханства. Только вот не задумываются, что, во-первых, убирая свидетелей, оставляют дополнительные следы собственных преступлений. А во-вторых, и «в-главных», даже теоретически не могут уничтожить все.

А тем временем у Республики Западный Азербайджан появился свой флаг — об этом заявил председатель инициативной группы Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании, профессор турецкого университета Эрджиес Гафар Чахмаглы. По его словам, накануне, 4 июля, состоялось очередное заседание правительства Республики Западный Азербайджан в изгнании, где и был утвержден ее флаг. По словам Чахмаглы, на знамени «много красного цвета, который символизирует масштаб трагедий тюрков Западного Азербайджана. Голубой цвет символизирует тюркство, а зеленый – ислам. Полумесяц и восьмиконечная звезда указывают на принадлежность к Азербайджанской Республике». В ближайшие дни будут представлены герб и гимн.

И судя по тому, с какой лихорадочной поспешностью в Иреване «убирают свидетелей», здесь понимают, что добавка «в изгнании» к словам «правительство Республики Западный Азербайджан» — это не навсегда.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az