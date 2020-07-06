Госдолг Азербайджана на 1 января 2020 года оценивается в 16 млрд 870,3 млн манатов или 20,7% ВВП.

На 1 января 2019 года госдолг составлял 16 млрд 496,2 млн манатов. Таким образом, в 2019 году объем госдолга вырос на 2,3%, передает Интерфакс-Азербайджан.

«91,6% госдолга на 1 января 2020 года приходится на внешний долг (15 млрд 454,7 млн манатов), 8,4% — на внутренний (1 млрд 415,6 млн манатов). При этом в 2019 году объем внешнего долга увеличился на 1,8%, внутренний долг вырос на 7,2%», — отметили в правительстве.

Объем госдолга на душу населения на конец 2019 года оценивается в 1 тыс. 675,8 манат.

По данным правительства, в 2019 году расходы на обслуживание госдолга составили 885,8 млн манатов, что на 60,4% меньше показателя 2018 года.

Согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

Minval.az