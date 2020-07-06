Состояние здоровья Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19 и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, остается тяжелым. Об этом сообщил заместитель начальника госпиталя по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев.

«Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сознание – ясное, субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1 — 38,0 °C). Проведенные сегодня рентгеновские исследования выявили значительное улучшение состояния легких. На данном этапе идет борьба со вторичной бактериальной инфекцией, в связи чем проведены соответствующие изменения в лечении», — отметил Мусаев.

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