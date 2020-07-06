Минобороны Азербайджана в понедельник прокомментировало сообщения российских СМИ о том, что якобы российская РЛС «Контейнер» обнаружила неизвестные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана, сообщает Minval.az.

«Данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным. Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами — ничто иное, как целенаправленная клевета.

Сообщаем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем», — заявили в оборонном ведомстве.

Minval.az