Известный хирург Астары Кямиль Алиев скончался из-за коронавируса.
Информация об этом распространилась в соцсетях. 48-летний врач скончался в ночь на 5 июля.
Алиев работал хирургом в Астаринской центральной районной больнице.
Известный хирург Астары Кямиль Алиев скончался из-за коронавируса.
Информация об этом распространилась в соцсетях. 48-летний врач скончался в ночь на 5 июля.
Алиев работал хирургом в Астаринской центральной районной больнице.
Дата: 2020/07/06 9:29
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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