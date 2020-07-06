Известный хирург Астары Кямиль Алиев скончался из-за коронавируса.

Информация об этом распространилась в соцсетях. 48-летний врач скончался в ночь на 5 июля.

Алиев работал хирургом в Астаринской центральной районной больнице.

Minval.az