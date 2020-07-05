Государственный экзаменационный центр 10 июля проведет в городах и районах, где не введен строгий карантинный режим, I этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, а также вступительный экзамен по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего среднего образования.

Как говорится в сообщении ГЭЦ, экзамены пройдут в 41 городе и районе, где не применяется строгий карантинный режим — Агдаш, Гейчай, Газах, Гобустан, Гусар, Агстафа, Агсу, Кюрдамир, Габала, Шабран, Агдам, Бейлаган, Гедабей, Гаджигабул, Лерик, Сабирабад, Сальян, Товуз, Астара, Билясувар, Физули, Имишли, Нефтчала, Шамкир, Тертер, Ярдымлы, Исмаиллы, Гах, Уджар, Хызы, Загатала, Балакен, Огуз, Губа, Шемаха, Зардаб, Агджабеди, Дашкесан, Ширван, Нафталан, Саатлы.

В экзамене могут участвовать только абитуриенты, подтвердившие (подавшие) свои электронные заявления для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения.

Отметим, что 10 июля экзамен также сдадут выпускники текущего года (9-й и 11-й классы), которые подавали документы для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения, но не смогли принять участие по уважительной причине в выпускных (приемных) экзаменах, проведенных в вышеуказанных районах и городах 10, 11, 18, 19 июня, и обратившиеся в связи с этим в Государственный экзаменационный центр (9-й и 11-й классы).

«Экзаменационный лист» будет размещен на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

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