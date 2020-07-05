По еще 8 районам и городам Азербайджана началось применение особого карантинного режима. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева единовременная выплата в размере 190 манатов будет распространяться и по этим городам и районам.

Как передает АПА, об этом в интервью Az TV заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в связи с этим уже подготовлен проект постановления и в ближайшие дни он будет утвержден Кабинетом министров. Эти выплаты будут выплачиваться безработным и работающим неформально лицам, потерявшим доход в период режима специального карантина. Таким образом, в целом по 16 городам и районам, где ужесточен особый карантинный режим, 287 тыс. гражданам в ближайшие дни посредством банковских карт будут выплачены указанные средства. На эти цели выделено 55 миллионов манатов.

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