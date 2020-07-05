Министерство экономики внесло ясность в вопрос получения разрешений.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №208 от 19 июня 2020 года «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима» определены сферы работ и услуг, деятельность которых разрешена на территории страны.

Работникам этих сфер предоставляется разрешение для выхода на работу на основании обращения работодателей на портал «icazə.e-gov.az». Разрешения предоставляются также с учетом требований по сферам деятельности, в которых число работников ограничено на основании постановления Кабинета министров №220 от 25 июня 2020 года.

Для предотвращения злоупотребления системой разрешений Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям аннулировало на портале icaze.e-gov.az с 5 июля часть разрешений, не соответствовавших постановлению Кабмина. Аннулированы разрешения, предоставленные организациям, не относящимся к сферам, деятельность которых разрешена соответствующим постановлением Кабинета министров и нарушивших требования по выходу на работу ограниченного числа работников.

Министерство экономики еще раз доводит до сведения юридических и физических лиц, что в связи с аннулированием части разрешений юридические и физические лица, деятельность которых разрешена, должны заново отрегулировать разрешения сотрудников на портале icaze.e-gov.az в соответствии с требованиями.

При предоставлении разрешений принимается за основу численность работников, работающих по трудовому соглашению и квалификационный код. Работодатели должны заблаговременно ввести в портал информацию о сотрудниках, которые выйдут на работу в течение следующей недели.

Minval.az