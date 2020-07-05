Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала, кому не стоит мыться холодной водой. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По ее словам, купание в холодной воде противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они могут застудиться.

«Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно», — добавила Мокина.

Врач уточнила, что сосуды во время обливания холодной водой резко сужаются, а потом резко расширяются.

Кроме того, дерматолог отметила, что моющие средства лучше взаимодействуют с теплой водой, а холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и загрязнений.

Minval.az