Сегодня на портале icaze.e-gov.az аннулировано много разрешений. Многие пользователи соцсетей пожаловались на то, что аннулированы разрешения, предоставленные общественному и частному сектору.

Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльнура Нифталиева, в связи с этим к ним поступило много обращений:

«Решение о том, какие разрешения нужно оставить, а какие нужно аннулировать, принимает Министерство экономики. Наша система только регулирует вопрос, связанный с İT».

Minval.az