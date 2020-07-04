Оперативный штаб при Кабинете министров предупредил граждан.

Отмечается, что за нарушение правил ограничения передвижения, установленных соответствующим постановлением Кабинета Министров, физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность в порядке, предусмотренным законодательством Азербайджанской Республики.

Контроль за соблюдением правил ограничения передвижения, установленный постановлением, осуществляется Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики.

«Исходя из нынешнего санитарно-эпидемиологического состояния ещё раз призываем всех к соблюдению личной гигиены, а также медико-профилактических требований для максимальной защиты себя и близких от заражения вирусом выполнению превентивных мер. В этот период необходимо выходить из дома только в необходимых случаях, минимально контактировать с другими лицами в общественных местах», — говорится в информации.

Отметим, в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных последствий в городах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, включая Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском районе особый карантинный режим продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.

Minval.az