В Азербайджане проверяются передвигающиеся без соответствующего разрешения лица, водители и пассажиры автомобилей. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законом.

Сотрудники управления полиции Гусарского района провели рейд, передает Report.

По данным Губинского регионального отдела пресс-службы МВД, при проверке документов лиц, приехавшие в район для отдыха, были выявлены те, которые злоупотребляли специальными разрешениями, выданными государственными органами и предприятиями, где они работают.

В ходе рейда был составлен протокол с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях на 10 водителей.

Меры в этом направлении будут продолжены и в ближайшие дни сотрудниками управления полиции Гусарского района.

Minval.az