Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ФГПРСМИ) обнародовал результаты конкурса, объявленного 16 июня для оказания финансовой помощи редакциям газет.

Как сообщили АПА в ФГПРСМИ, в соответствии с правилами конкурса были рассмотрены обращения редакций газет, представивших проекты-предложения по сферам, установленным в «Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике», и следующие газеты объявлены победителями:

1.“Yeni Azərbaycan” qəzeti

2.“Səs” qəzeti

3.“Şərq” qəzeti

4.“525-ci qəzet”

5.“Yeni Müsavat” qəzeti

6.“Bakı-Xəbər” qəzeti

7.“Azernews” qəzeti

8.“Novoye Vremya” qəzeti

9.“Xalq Cəbhəsi” qəzeti

10.“Hürriyyət” qəzeti

11.“Ədalət” qəzeti

12.“Azad Azərbaycan” qəzeti

13.“Türküstan” qəzeti

14.“Olaylar” qəzeti

15.“Paralel” qəzeti

16.“Unikal” qəzeti

17.“Həftə içi” qəzeti

18.“Nedelya” qəzeti

Minval.az