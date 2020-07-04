Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ФГПРСМИ) обнародовал результаты конкурса, объявленного 16 июня для оказания финансовой помощи редакциям газет.
Как сообщили АПА в ФГПРСМИ, в соответствии с правилами конкурса были рассмотрены обращения редакций газет, представивших проекты-предложения по сферам, установленным в «Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике», и следующие газеты объявлены победителями:
1.“Yeni Azərbaycan” qəzeti
2.“Səs” qəzeti
3.“Şərq” qəzeti
4.“525-ci qəzet”
5.“Yeni Müsavat” qəzeti
6.“Bakı-Xəbər” qəzeti
7.“Azernews” qəzeti
8.“Novoye Vremya” qəzeti
9.“Xalq Cəbhəsi” qəzeti
10.“Hürriyyət” qəzeti
11.“Ədalət” qəzeti
12.“Azad Azərbaycan” qəzeti
13.“Türküstan” qəzeti
14.“Olaylar” qəzeti
15.“Paralel” qəzeti
16.“Unikal” qəzeti
17.“Həftə içi” qəzeti
18.“Nedelya” qəzeti