В поселке Говсан Сураханского района столицы задержаны лица, которые вопреки правилам особого карантинного режима принимали участие в похоронах.

Как сообщили АПА в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления, были установлены лица, которые 3 июля в поселке Говсан принимали участие на похоронах Маила Мустафаева. Они были приглашены в отделение полиции.

В ходе профилактических и разъяснительных бесед с ними было доведено до их сведения, что их участие в церемонии противоречит противоэпидемическому режиму, санитарно-гигиеническим и карантинным правилам. Они выразили искреннее сожаление по поводу своих действий.

Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.

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