В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района, мужчина, организовавший торжество по случаю возвращения сына с военной службы, был привлечен к административной ответственности.

Как сообщили АПА в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных с целью предотвращения нарушений на территории района правил карантинного режима, было установлено, что житель села Гаджихатамлы Адалят Керимов организовал в своем доме торжество. Сотрудники полиции пресекли мероприятие, 11 участников мероприятия были оштрафованы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

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