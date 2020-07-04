В зонах ужесточенного карантинного режима такси должны регистрироваться на портале icaze-e.gov.az, сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, это касается как юридических лиц, так и индивидуальных такси: «Во-первых, все такси должны иметь знаки отличия, это важно. Также информация о водителе такси и транспортном средстве должна быть внесена в портал. Только после этого такси может работать».

Полковник полиции отметил, что в такси должны быть прозрачные перегородки: «Некоторые водители ограничиваются тем, что натягивают полиэтилен между двумя передними сиденьями, думая, что этого достаточно. Но это не так. Между водителем и пассажирами должны быть абсолютно прозрачные перегородки. И еще одно главное условие — в такси у водителя и пассажиров обязательно должны быть маски. Если в такси водитель или пассажир будут без маски, их привлекут к ответственности. Даже если у водителя и пассажира есть разрешение не передвижение, но кто-то из них без маски, за это предусмотрен штраф», передает Trend.

Minval.az