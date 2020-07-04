Сотрудники Габалинского районного отдела полиции в ходе проведенного на территории района рейда выявили и приняли меры в отношении лиц, незаконными способами прибывших на отдых в район из города Баку и других районов, в которых объявлен усиленный карантинный режим.

Как заявили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий, в период карантинного режима были выявлены жители Баку, проживающие без разрешения в отелях, центрах отдыха и арендуемых домах в Габале.

Для избежания ответственности, эти лица утверждали, что они якобы уже долгое время проживают в районе и прибыли сюда еще до карантина, однако с помощью камер видеонаблюдения службы «Безопасный город» и других технических средств было установлено время въезда принадлежащих им автомобилей на территорию района и стало известно, что они прибыли в Габалу в дни усиленного карантина.

Было установлено, что некоторые из них, злоупотребляя специальными разрешениями, выданными государственными структурами и предприятиями, приехали вместе с семьями в район для отдыха.

В отношении этих лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. До их сведения было доведено, что в случае повторного нарушения в их отношении будут приняты более серьезные меры.

Minval.az