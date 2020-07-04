«США и Азербайджан объединяет важное партнерство. Мы также гордимся тем, что поддерживаем суверенитет и независимость Азербайджана»

Об этом сказал в своем видеообращении по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости США посол страны в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Дипломат отметил, что обычно 4 июля в посольстве США проводится празднование Дня независимости страны.



«В прошлом году мы приветствовали многих наших азербайджанских друзей на замечательном мероприятии в посольстве, а также многие из вас присоединились к нам через прямую трансляцию в Facebook. В этом году в связи с пандемией COVID-19 мы не можем собраться, как это делаем обычно. Однако это не значит, что празднование 244-го Дня независимости США невозможно онлайн», — сказал Литценбергер.

Minval.az